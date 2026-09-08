ВЦИОМ: Туристы назвали уровень благоустройства Москвы ориентиром для городов

Подавляющее большинство россиян, посещавших Москву за последние два года, отметили высокий уровень развития городской среды. Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ по заказу РИА Новости, столица воспринимается гостями как современный, благоустроенный и комфортный мегаполис.



Особое внимание туристы уделяют качеству инфраструктуры. Уровень удовлетворенности состоянием улиц и дорог остается стабильно высоким: 91% довольны освещением, 90% — чистотой улиц, 89% — состоянием тротуаров и пешеходных зон. Качество автомобильных дорог положительно оценили 86% респондентов, а удобство остановочных павильонов — 84%. При этом 81% гостей отмечают, что в городе легко ориентироваться, и лишь 17% столкнулись с трудностями в навигации.



Значительная часть опрошенных успела оценить столичные зоны отдыха. В парках и скверах побывали 88% туристов, из которых 95% остались довольны уровнем комфорта. Спортивная и детская инфраструктура также получила высокую оценку.

Москва сегодня выступает в роли эталона для регионов России. По уровню комфорта парков, скверов, спортивных площадок и мест отдыха у воды столица превосходит родные города большинства опрошенных. 87% туристов выразили желание, чтобы столичные стандарты благоустройства внедрялись в их населенных пунктах.



Процесс обмена опытом уже идет: 53% респондентов подтвердили, что в их регионах уже применяются решения, ранее реализованные в Москве. Чаще всего речь идет о комплексном обновлении набережных, парков, а также создании современных детских и спортивных зон.