Москва сохранила лидерство в индексе цифровой экосистемы регионов России

Москва сохранила лидерство во втором индексе цифровой экосистемы регионов России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Исследование, оценивающее глубину госуслуг, инфраструктуру и технологичность, показало сокращение разрыва между столицей и другими субъектами страны, а также обозначило переход от количественного роста сервисов к обеспечению их полной независимости от зарубежных платформ.



Согласно данным АПЭК, средний итоговый индекс цифровизации регионов вырос с 50,91 до 53,73. Разрыв между Москвой и замыкающей рейтинг Ингушетией сократился с 66,3 до 61,8. Эксперты связывают эту динамику с целенаправленной работой властей на местах по наращиванию базовой инфраструктуры и активным внедрением столичных технологических решений.



Москва выступает главным поставщиком стандартов для всей страны. Отраслевыми эталонами, которые масштабируются на десятки регионов, стали "Московская электронная школа", ЕМИАС, "МосмедИИ". Транспортные и сервисные решения — транспортные карты на базе "Тройки" внедрены уже в 30 регионах, а приложение "Парковки России" расширило географию присутствия на Санкт-Петербург, Московскую область и Кисловодск.