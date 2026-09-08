ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

Подавляющее большинство россиян, побывавших в Москве за последние два года, высоко оценили уровень развития городской среды. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу РИА Новости, 93% гостей столицы считают город комфортным, 92% — благоустроенным, а 89% — современным. При этом 63% респондентов, бывавших в Москве неоднократно, подчеркивают, что видят в городе постоянные позитивные изменения.

Оценка инфраструктурных показателей подтверждает эффективность столичной политики благоустройства:

91% опрошенных довольны освещением улиц;

90% удовлетворены чистотой городских территорий;

89% положительно оценивают состояние пешеходных зон и тротуаров;

86% отмечают высокое качество автомобильных дорог;

84% довольны состоянием остановочных павильонов общественного транспорта.

Москва сегодня выступает в роли эталона для регионов России. По уровню комфорта парков, спортивных площадок и мест отдыха у воды столица выигрывает у большинства населенных пунктов, откуда прибыли туристы. В связи с этим 87% опрошенных выразили желание, чтобы столичные стандарты благоустройства внедрялись в их родных городах.