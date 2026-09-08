Новак распорядился улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке

По итогам совещания под руководством вице-премьера России Александра Новака стало известно, что власти считают необходимым повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов. Нужно это для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения, передает ТАСС.

Уточняется, что следует, в частности, заблаговременно определять объемы импорта, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Также сообщается, что плановые ремонтные работы на своих НПЗ перенесли несколько нефтяных компаний. Это позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива.

Ранее Владимир Путин сделал важное заявление о проблемах с топливом в России. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".