На сайте программы "Миллион призов" обновили каталог поощрений

Городская программа лояльности "Миллион призов" обновила ассортимент поощрений для участников электронных проектов Правительства Москвы. Теперь жители столицы могут обменять накопленные баллы на полезные в быту вещи, спортивный инвентарь и сувениры.



Для получения поощрений необходимо быть участником таких проектов, как "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" или "Активный гражданин — детям". Полный перечень сервисов, за активность в которых начисляются баллы, доступен на официальном сайте программы.



В обновленный каталог вошли: ланч-бокс, набор для настольного тенниса, внешний аккумулятор, мягкая игрушка. Все новинки размещены в разделе "Сувениры" на сайте "Миллион призов". Для оформления заказа пользователю необходимо авторизоваться через учетную запись Mos ID. Организаторы напоминают, что количество товаров ограничено.



Накопленные баллы также можно использовать для получения промокодов на скидки в магазинах и кафе, оплаты билетов в музеи, пополнения баланса карты "Тройка" или парковочного счета. Кроме того, участники программы имеют возможность направить баллы на поддержку столичных предпринимателей, некоммерческих организаций и общественные инициативы.