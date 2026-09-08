Собянин открыл завод по производству рентген-техники на юго-западе Москвы

Еще недавно здесь был пустой участок земли. Сегодня - высокотехнологичное производство. Построенный при поддержке города завод компании "С.П.Гелпик" объединил под одной крышей полный цикл выпуска рентгенодиагностических аппаратов. Создано более 50 новых рабочих мест.

"К сожалению, российских аналогов оборудования очень мало. Производителей очень мало, которые отвечают всем мировым стандартам и делают сложную, высокотехнологичную технику. Предприятие, на котором мы находимся, - это хорошее исключение. Первоклассная техника, которая поставляется во многие регионы нашей страны. Практически в каждой поликлинике города Москвы. Надеюсь, что постепенно, эта техника будет вытеснять с нашего рынка импортную", - отметил Сергей Собянин.

Здесь изготавливают цифровые рентгенодиагностические комплексы, маммографы, флюорографы, С-дуги для хирургии и даже уникальный МРТ-томограф открытого типа - это первый российский инновационный аппарат подобного класса. Продукция производства занимает 60 процентов российского рынка в области радиологии.

"У нас своя конструкторская база, у нас своя радиомонтажная история. Там есть всякие паяльные станции. Мы все делаем сами, поэтому локализация большая действительно", говорит Алексей Гоголев, директор по производству.

Запуск новых производственных мощностей позволил компании расширить линейку продукции и увеличить объемы выпуска на 70 процентов - больше тысячи единиц оборудования в год.

Правительство Москвы предоставляет бизнесу готовую инфраструктуру и экономические льготы. Это позволяет сосредоточиться на выпуске и улучшении продукции, а не терять время на организацию рабочего процесса. Взамен город получает от бизнеса инвестиции для развития промышленности.

"Мы уже поставили более 600 аппаратов и ввели в эксплуатацию во всех поликлиниках Москвы. По итогу проекта планируется поставка 774 аппаратов - и это подтверждает тот факт, что мы можем дать достойную конкуренцию иностранной продукции в рамках производства рентгенодиагностического оборудования", - рассказал Алан Будаев, директор по реализации стратегических проектов.

Сегодня Москва - флагман промышленного развития, на чьи решения ориентируются регионы. В столице работают более 230 медицинских предприятий. Только в прошлом году выручка отрасли увеличилась на 15 процентов - до 97 миллиардов рублей. К 2030 году планируется удвоить объем современной промышленной инфраструктуры.