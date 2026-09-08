Условия заключения мирного соглашения для Киева в дальнейшем будут только ухудшаться. Чем дольше затягивать процесс, тем неприятнее будут требования, предупреждают в Кремле. При этом как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участие европейских стран в качестве посредников лишь осложнит урегулирование конфликта.

По словам Пескова, европейцы страдают русофобией, которая превращается уже в манию преследования. Так, Венгрия объявила о решении выслать из страны 10 российских дипломатов. В свою очередь, Москва пообещала дать жесткий ответ.

Между тем саму Украину один за другим сотрясают коррупционные скандалы. В отставку подал генпрокурор страны - Руслан Кравченко. По данным следствия, его офис получал взятки от мошеннических колл-центров и отмывал полученные средства.