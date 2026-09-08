Во Франции из музея украли картины Ренуара

Новое громкое ограбление во Франции - на этот раз из музея Огюста Ренуара украдены картины стоимостью больше 9 миллионов евро.

Сигнализация, как сообщили в мэрии, сработала в 6 утра 8 сентября - злоумышленники проникли в здание через садовую калитку. Преступление попало на камеры видеонаблюдения - преступники вырезали полотна из рам. В результате похитили четыре шедевра: по данным французских СМИ, это "Портрет мадам Стефан Пишон", "Мадам Колонна Романо", "Девушка у колодца" и "Коко читает". Однако две картины налетчики потеряли во время побега. Полиция нашла полотна в ближайшем парке.

Сам музей расположен в усадьбе на Лазурном берегу рядом с Ниццей, где французский импрессионист провел последние годы жизни. Всего в экспозиции 13 картин Ренуара и около 40 скульптур.