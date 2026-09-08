Союз журналистов России объявил лауреатов премии "Солидарность". Награду вручают представителям СМИ, тем, кто, несмотря на трудности, остался верен профессиональному долгу.

В этом году лауреатами стали главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и военкор Алексей Ивлиев. Он был дважды ранен - сначала на Ближнем Востоке, а потом под Горловкой лишился руки, но по-прежнему продолжает работу в кадре.

"Самая дорогая для меня премия. Я не буду сейчас имя одного корреспондента называть, он просто мне на плечо упал - и я понимаю, что оно у меня мокрое. И он говорит - я вообще ни разу в храм не ходил, впервые зашел свечку за тебя поставил. Вот это и есть журналистская солидарность. И ты тогда понимаешь, что это не пустые слова, что за тобой стоит такое огромное количество людей, твоих коллег друзей, которые готовы тебя прикрыть, помочь, поддержать. Крылья вырастают", - сказал Ивлиев.