Нелепая глыба: как выглядит памятник на могиле Мягкова и Вознесенской

Андрея Мягкова нет в живых уже 5 лет, Анастасия Вознесенская пережила мужа на год. Актриса успела выбрать эскиз для памятника супруга, в итоге по согласованным с ней рисункам и создали монумент.

"Когда она умерла, мы не могли уже ничего другого придумать, потому что была воля Анастасии", — рассказал скульптор Андрей Налич.

Монумент на могиле Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской на Троекуровском кладбище появился спустя 2,5 года после смерти актера. Памятник в виде занавеса выполнен из темного гранита. Поверх "полотна" неконтрастно нанесены имена и фамилии, а также годы жизни артистов. Буквы сделаны из латуни.

Но многим надгробие не понравилось. В Сети до сих пор спорят из-за памятника. Народ недоволен тем, как выглядит монумент. Один из блогеров посетовал, что ему было трудно снять могилу артистов на камеру, так как темные буквы сливаются с темным гранитом. Подписчики блогера поддержали, раскритиковав памятник.

"Такая глыба и совершенно слепая! Ничего не разглядеть, ни кем они были, ни фото. Совершенно ни о чём не говорящий, просто пустой. Очень жаль", — заявил один из пользователей Сети.

Видимо, то, что эскиз для памятника согласован с семьей и лично с Вознесенской, критики не считают весомым аргументом.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что с будущим супругом Анастасия Валентиновна познакомилась во время учебы в театральном вузе. Мягков сразу же обратил внимание на однокурсницу. Роман между ними развивался стремительно, и свадьбу начинающие актеры сыграли еще до выпуска.

Семейная жизнь Мягкова и Вознесенской продлилась больше полувека. С годами их чувства никуда не делись. Как рассказывали знакомые и друзья звездной четы, Анастасия Валентиновна и Андрей Васильевич даже после золотого юбилея свадьбы относились друг к другу как в начале отношений. К сожалению, брак этот был бездетным. Наследниками Мягков и Вознесенская считали своих учеников из Школы-студии МХАТ.

Беда в семью актеров пришла 18 февраля 2021 года. Андрей Васильевич скончался в их с женой московской квартире. Ему было 82 года. Лежащего без сознания артиста обнаружила Анастасия Валентиновна. Она сразу же вызвала врачей. Но приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть звезды отечественного кинематографа.

Почти через год, 14 января 2022 года, не стало и Анастасии Вознесенской. Актриса умерла в возрасте 78 лет.