В 18 регионах России одновременно напишут "Избирательный диктант"

10 сентября в восемнадцати регионах России пройдет масштабная акция "Избирательный диктант". Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности граждан и развитие культуры участия в электоральных процессах страны.

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по основам избирательного права, процедуре голосования, истории выборов, а также роли молодежи в избирательном процессе.



Вопросы для диктанта разработаны экспертами с учетом актуального российского законодательства. Организаторы подчеркивают, что тест ориентирован не только на теоретическую проверку знаний, но и на формирование практического понимания того, как функционирует избирательная система. Присоединиться к акции смогут все желающие очно и онлайн.