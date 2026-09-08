Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ядерной безопасности на Украине. Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, Москва расцениваем данный документ как политически ангажированный и не отражающий реальную ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

По словам дипломата, в докладе, среди прочего, игнорируется факт российской принадлежности этой крупнейшей в Европе станции.

Захарова также констатировала, что гендиректор МАГАТЭ уклоняется от того, чтобы прямо признать вину киевского режима в безрассудных нападениях на объекты инфраструктуры ЗАЭС.

Ранее стало известно, что МИД приготовил ответ на высылку дипломатов из Венгрии. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".