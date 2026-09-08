Маргарита Симоньян победила рак: "Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился за меня"

Маргарита Симоньян около года боролась с раком. О своей болезни журналистка сообщила в эфире шоу Владимира Соловьева в 2025 году. Глава RT перенесла несколько курсов химиотерапии, но продолжала работать и даже написала книгу.

Накануне Маргарита рассказала, что у нее может и не быть никакого будущего, так как она не знает, дало ли лечение положительный результат. На 8 августа у журналистки было запланировано новое исследование КТ, которое дало ответ, вернулся ли рак — либо у нее наступила ремиссия. Симоньян не стала томить поклонников, и узнав результат, сообщила его на своей странице в соцсети.

"Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо всем, кто молился за меня. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, все чисто. Спасибо", — опубликовала журналистка аудиозапись, которую сделала прямо в больнице, где последние дни проходила лечение.

Россияне поздравляют Маргариту, отмечая, что действительно молились на нее. "Слава Богу за всё!"; "Маргарита, какое счастье!"; "Будьте здоровы вы и ваши детки"; "Господи, как я счастлива! Живите, Вы нереальная", — пишут в комментариях люди.

Напомним, Маргарита Симоньян узнала о болезни вскоре после смерти мужа. Журналистка была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего режиссера не стало.