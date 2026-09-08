Путин и Трамп поговорили по телефону: разговор был откровенным

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор во вторник вечером. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как рассказали в Кремле, разговор был конструктивным и откровенным. Главной темой стали вопросы урегулирования украинского конфликта. Путин и Трамп обменялись мнениями о поездке спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

По словам Ушакова, в ходе разговора Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине. Он рассчитает, что это произойдет в период его президентства. Этот настрой поддержал и Путин. Завершение конфликта, по мнению хозяина Белого дома, открыло бы перспективы для возобновления отношений между Россией и США.

Владимир Путин со своей стороны проинформировал американского коллегу о положении дел в зоне спецоперации. Кроме того, российский лидер заявил об отсутствии у Москвы враждебных планов в отношении Европы.

"Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", - добавил Ушаков.