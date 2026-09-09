ПВО сбила 596 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 9 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 9 сентября дежурные средства ПВО сбили 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 8 сентября до 8.00 мск 9 сентября дежурными силами ПВО перехватила и уничтожила дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областей. Беспилотники ликвидированы над Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил в "Максе" о тревожной ночи, которую пережил город-курорт. По словам мэра, зафиксирован самый массовый и продолжительный налет беспилотников. ПВО и мобильные огневые группы всю ночь поражали многочисленные БПЛА, противник своих целей не достиг.