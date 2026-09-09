Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Серия взрывов прогремела в Николаеве - там поражена портовая инфраструктура, в Киеве и Харькове ликвидированы склады военного назначения. Это ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление по всему фронту.

Кадры из Харьковской области - расчеты войск беспилотных систем атакуют вражеские блиндажи, технику и живую силу противника, который находится в окружении. Мощная огневая поддержка с воздуха позволяет нашим штурмовикам свободно продвигаться вперед, сжимая кольцо вокруг неприятеля.

А это уже ДНР - по вражескому опорнику в районе села Золотой Колодезь работает реактивная артиллерия. Залпы "Торнадо" буквально сметают укрепленные позиции ВСУ, не оставляя боевикам никаких шансов. Надежное прикрытие в ходе наступления на Запорожском участке фронта обеспечила пехоте ствольная артиллерия. В этот раз мощным ударом самоходной гаубицы был ликвидирован вражеский пункт управления БПЛА.