Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Игорь Верменский во время штурма позиций ВСУ, рискуя собой, оперативно оказал помощь товарищу, который был атакован FPV-дроном. Передав раненого группе эвакуации, Игорь вернулся на поле боя и вместе с подчиненными захватил рубеж неприятеля.

Ефрейтор Игорь Беловол с сослуживцами, расчищая от взрывоопасных предметов путь передовым отрядам, попали под артиллерийский обстрел. Несмотря на ранение, Игорь проделал проход в минном заграждении и проложил штурмовикам безопасный маршрут для дальнейшего продвижения.