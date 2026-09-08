Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что страны Европы отказываются сотрудничать по украинскому урегулированию.

Как добавил глава американского Минфина, диалог Вашингтона с Москвой необходим для решения украинской проблемы.

Ранее в Кремле сообщили, что 8 сентября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что беседа получилась конструктивной и откровенной. Главной темой стали вопросы урегулирования украинского конфликта.

Тем временем Украину один за другим сотрясают коррупционные скандалы. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".