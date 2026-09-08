Глава Минфина США посетовал на нежелание Европы сотрудничать по украинскому урегулированию

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что страны Европы отказываются сотрудничать по украинскому урегулированию.

Как добавил глава американского Минфина, диалог Вашингтона с Москвой необходим для решения украинской проблемы.

Ранее в Кремле сообщили, что 8 сентября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что беседа получилась конструктивной и откровенной. Главной темой стали вопросы урегулирования украинского конфликта.

Тем временем Украину один за другим сотрясают коррупционные скандалы. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".