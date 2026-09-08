В Россию вернулись 69 пассажиров арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов"

Ларс Фаузе, действующий губернатор Шпицбергена, сообщил, что в Россию через город Киркенес вернулись 69 пассажиров арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов".

Судно было арестовано норвежскими властями в начале сентября по заявлению украинского "Нафтогаза". Ему запрещено покидать порт Баренцбурга на архипелаге Шпицберген.

Министерство иностранных дел России выразило Норвегии протест.

В группе "Нафтогаз" же считают, что ее активы в Крыму были похищены и что арест "должен обеспечить исполнение арбитражного решения о взыскании с России примерно 4,22 миллиарда долларов, а также процентов и расходов".

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