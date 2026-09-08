Мишустин заявил об особом внимании России к торговле с Вьетнамом

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама обсудили сегодня на встрече в Москве глава кабмина Михаил Мишустин и президент этой республики, генсек ЦК Компартии То Лам.
В прошлом году товарооборот между Москвой и Ханоем превысил отметку в шесть миллиардов долларов. В планах — к 2030 году преодолеть отметку в 15 миллиардов. Страны активно реализуют крупные проекты в сфере атомной энергетики, нефтегазового сектора и сотрудничают в в том числе в области науки и технологий.
И сегодня же глава кабмина Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию, посвященную технологической независимости России. Премьер напомнил, что в режиме беспрецедентных санкций необходимо опираться на собственные разработки в критически важных сферах. Такой подход обеспечивает крепкую базу для дальнейшего развития экономики страны.
"Запустили и реализуем девять масштабных национальных проектов, но в том числе в таких стратегических областях, как новые перспективные материалы и химия, средства производства, автоматизации, судостроение, гражданские беспилотные авиационные системы, атомная энергетика. По всем этим направлениям продолжается системное повышение уровня технологической независимости в целом ряде важнейших секторов — в авиации, в железнодорожном машиностроении, в топливно-энергетическом комплексе, а также в обеспечении продовольственной безопасности эта работа идет опережающими темпами", - сказал Мишустин.