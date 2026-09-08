Мишустин заявил об особом внимании России к торговле с Вьетнамом

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства России и Вьетнама обсудили сегодня на встрече в Москве глава кабмина Михаил Мишустин и президент этой республики, генсек ЦК Компартии То Лам.

В прошлом году товарооборот между Москвой и Ханоем превысил отметку в шесть миллиардов долларов. В планах — к 2030 году преодолеть отметку в 15 миллиардов. Страны активно реализуют крупные проекты в сфере атомной энергетики, нефтегазового сектора и сотрудничают в в том числе в области науки и технологий.

И сегодня же глава кабмина Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию, посвященную технологической независимости России. Премьер напомнил, что в режиме беспрецедентных санкций необходимо опираться на собственные разработки в критически важных сферах. Такой подход обеспечивает крепкую базу для дальнейшего развития экономики страны.