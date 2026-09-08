В чем уж точно НАБУ мастерства не занимать, так это в умении придумывать своим операциям эффектные заголовки. На смену "Форест Гампу" пришел "Карфаген", который, как водится, должен быть разрушен. От пафосного заявления украинского генпрокурора Кравченко о том, что он никуда не уйдет, до прошения об отставке прошло меньше суток, за которые история обросла интереснейшими деталями. Рассадник телефонных мошенников – нелегальные колл-центры крышевал офис. Но не тот самый, на Банковой, о котором все изначально подумали. А генпрокурора.

"Сумма ежемесячных доходов с одного колл-центра теоретически доходила до 7000 долларов. Офис генпрокурора решил получить свою часть пирога в этой сфере после назначения Руслана Кравченко на пост главы ведомства. Они действуют агрессивно, прибивая по дороге всех несогласных", - пишут местные СМИ.

Зеленский заявил, что, как обычно, не в курсе. Воруют, конечно, мешками, но без него. Теперь глава режима якобы готов к трехсторонней встрече Россия - США - Украина. И даже не исключает компромисса по "сложным вопросам" поставок зерна и энергетике. Не исключено, что повлиял недавний визит американских переговорщиков.

"Они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Условия хуже привезли, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признание территорий, то сейчас потребовали", - рассказала Анна Скороход, депутат Верховной Рады.

То, что каждый день промедления лишь ухудшает позиции Киева, - факт. А вот то, что вслед за плохими русскими появились плохие американцы - это действительно что-то новое.

Уиткофф и Кушнер надежд не оправдали – таково резюме большинства европейских СМИ: "Стратегия Америки сводится к тому, чтобы породить побольше решений и отправить приглянувшиеся русским в Киев. Заявления Америки отнюдь не убеждают Украину в том, что Кушнер и Уиткофф - нейтральные посредники, искренне стремящиеся к миру, а не фанаты Путина, которые провели в Москве лучшие в жизни каникулы".

"У администрации Трампа с самого начала присутствовало и желание, и способность видеть первопричины конфликта, и именно это позволяет рассчитывать на то, что разговоры, переговоры с посланниками полезны для обеих сторон", - заявил Сергей Лавров.

Тем временем Венгрия идет на необоснованную эскалацию, высылая 10 наших дипломатов. Франция и Италия готовятся передать Украине собственные системы ПВО – SAMP-T и "Астер". А вот комплектующие для "Пэтриотов" Киев сможет закупать за счет общеевропейского кредита – тех самых 90 миллиардов. Ну, а пока Берлин экстренно передаст ВСУ перехватчики из своих запасов. И это на фоне новостей о том, что запасы газа в немецких хранилищах на рекордно низком за 15 лет уровне – 53%. Но Германия, уверена бывшая канцлерин Меркель, идет верной дорогой.

Стоит ли на этом фоне удивляться рекордно-низким рейтингам действующей немецкой власти и триумфу партии "Альтернатива для Германии" на местных выборах в Саксонии – Анхольд. Виноваты русские, американцы, навязчивая реклама в тик-ток или, быть может, все же провальная политика ЕС?

В Пятой Республике - очередной громкий скандал. Украдены четыре картины Ренуара из музея в Кань-сюр-Мере под Ниццей. Два полотна грабители бросили в парке неподалеку. Остальные ищут. Примерный ущерб оценивается в 9 миллионов евро.