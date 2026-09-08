Собянин и Толстой встретились с членами штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

В преддверии выборов штаб поддержки "Единой России" перешел практически на круглосуточную работу. Помимо круглых столов, экспертных сессий и мастер-классов здесь формируются предложения в программу партии. Дело важное и нужное, подчеркивает Сергей Собянин: "Тысячи людей приходят в штаб, чтобы поделиться своими бедами, заботами. И самое главное, что ни один из этих вопросов не пропадает, берется на заметку и прорабатывается. Я уверен, что это будет частью нашей предвыборной кампании. И самое главное - реальной программой действий. Надеюсь на то, что мы победим, займем достойное место в Государственной думе. Ну и самое главное - не потеряем связь депутатов с москвичами, с их заботами и проблемами, которые будут повседневно сопровождаться. Мы будем о них заботиться и выполнять все наказы, которые нам дали".

Сергей Собянин добавил: в работе штаба с начала его создания принимает большое количество экспертов. Люди самых разных профессий и сфер деятельности: здравоохранение, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Разбирают все волнующие москвичей темы - и оперативно дают компетентные ответы.

"Огромное спасибо и за то, что вы очень много встречаетесь с людьми не только на бумаге, не только по почте, но реально слышите, что они говорят, и приносите в штаб для того, чтобы вместе по этим вопросам поработали - это очень важно. Важен постоянный непосредственный контакт с людьми, с москвичами. Я думаю, что они в ответ на вашу активность так же активно придут на выборы и сделают свой осознанный выбор", - указал Собянин.

Штаб посетил и заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

"Хотелось поблагодарить наших кандидатов-участников СВО и всех тех, кто организовывал здесь встречи с москвичами, студентами, которые поучаствовали в СВО и сейчас вернулись и будут работать с молодежью. Так же как и работа с 1440 наблюдателями, которые будут на всех участках следить за легитимностью процедуры. Это, мне кажется, очень важная тоже часть работы нашего штаба", - сказал он.

В штабе в эти дни проходит выставка детского рисунка. Тематика - Москва будущего. Юным художникам дали полный карт-бланш: помимо традиционных красок и карандашей, разрешили использовать и искусственный интеллект. Результат высокую комиссию впечатлил.

Работать штаб будет до 20 сентября включительно - когда завершатся выборы депутатов Государственной думы России. Александра Сергомасова, Алексей Тивьяев. ТВ Центр