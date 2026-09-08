Выборы — 2026: о чем партии разговаривали со своими избирателями

Ситуация с тарифами ЖКХ в Московской области сегодня была в центре внимания "Справедливой России". Как было отмечено, вопрос касается не только жителей Подмосковья, но и других регионов. Партия внесла в Госдуму пакет законов, которые меняют принципы индексации тарифов. Индустрия ЖКХ является жизненно важной для страны, в отрасли также работают люди, получают зарплату. Необходимо провести аудит системы, изыскать резервы и грамотно подойти к деятельности управляющих компаний - все это может дать экономию для жителей до 20% расходов на ЖКХ.

"Изношенность нашего коммунального хозяйства составляет от 60 до 90%. Здесь мы попадаем в такую совершенно тяжелую ситуацию, когда трубы текут, повышаем тарифы, денег нет, трубы текут. И без участия государства в этом процессе сделать ничего нельзя", - заявил Александр Воробьев, депутат Госдумы, "Справедливая Россия".

Представители КПРФ — лидер партии Геннадий Зюганов и заместитель председателя партии Владимир Кашин — в подмосковном Щёлкове посетили предприятие, которое выпускает средства защиты растений, удобрения и семена. Для провели экскурсию по производственным помещениям и лабораториям компании. А после в актовым зале они встретились с трудовым коллективом предприятия и рассказали собравшимся об антикризисной программе КПРФ.

"Если бы нашу программу поддержали, я уверяю, мы были бы впереди планеты всей. Мы бы сегодня не думали, что делать с теми, кому требуется каждодневная помощь. Мы были бы первыми в космосе, был бы прорыв в искусственном интеллекте, у нас было всё для этого. Абсолютно. Я могу это говорить авторитетно. Я из 1000 городов страны был в 800 - от Камчатки до Калининграда", - заявил Зюганов.

Сегодня партия "Новые люди" провела в Москве предвыборный форум "Люди прежде всего". На мероприятии участники - руководитель фракции Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Вячеслав Даванков и заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева - подвели итоги избирательной кампании. Они рассказали, что она прошла в 82 регионах страны. В кампании были задействованы более 25 тысяч представителей партии и свыше 50 тысяч агитаторов. Также они представили свою программу "12 шагов к стране, в которой хочется жить".

"Я считаю, что владеть собой и быть ответственным - это очень важно. Поэтому мы очень ответственно подходим к каждому нашему слову. Очень ответственно подходим к тому, чтобы не подвести наших людей, кандидатов, которые идут, важно быть внимательными. И второе - важно делать по правде, делать так, чтобы оставаться самими собой", - заявил Алексей Нечаев.

Как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни после передовой, на круглом столе обсуждали ЛДПР. Встречу провели с военнослужащими. Для скорейшей адаптации, участникам спецоперации и их семьям необходимы единые социальные гарантии. В том числе мединское обслуживание, а также юридическая и даже банковская помощь. Отдельное внимание, конечно, вопрос с предоставлением жилья.

"Опять же про жилье наших ребят, которые возвращаются, тоже есть большие проблемы. Куда они, в какое жилье возвращаются? Мы смотрим, что жилья-то как такового нет! Есть жилье, из которого они ушли, но а дальше что? Все эти дома пятиэтажные, бараки и дома, все эти хрущевки, брежневки, они уже пришли в такое состояние, что жить практически лет через 15 в этих домах будет невозможно", - заявил Александр Курдюмов, председатель движения ЛДПР "Блок Жириновского".

Партия "ЗЕЛЁНЫЕ" в Архангельской области занималась вопросом аварийного жилья. Сопредседатель Александра Кудзагова обратилась с официальным письмом к местному губернатору. Представители партии считают, что при оценке затрат на строительство нового жилья необходимо учитывать региональные особенности, в том числе сложные грунты и климатические условия. А возводимая недвижимость должна быть с повышенной энергоэффективностью. И, самое главное, информирование в процессе переселения - жители должны знать, когда они получат компенсацию или новое комфортное жильё.

"В Архангельской области проблема расселения аварийного жилья стоит критически остро. Признаны аварийными 5,5 тысячи домов. В них проживают 77 тысяч человек. Настало время изменить подход к расселению аварийного жилья в Архангельской области. Необходимо сделать прозрачными критерии признания жилья аварийным. Необходимо, чтобы весь процесс шёл максимально публично, чтобы люди знали, что они находятся в очереди", - заявила Кудзагова.