Ученые предупредили о смертельной опасности длительного сидения

Длительное пребывание в сидячем положении без перерывов несет серьезную угрозу для здоровья, значительно повышая вероятность развития онкологических заболеваний и летального исхода. К таким выводам пришли исследователи из Университета Глазго.



В масштабном исследовании, результаты которого опубликованы в авторитетном научном издании PLOS Medicine, приняли участие более 90 тысяч человек. На момент начала эксперимента средний возраст добровольцев составлял 56 лет, при этом ни у одного из них не было диагностировано онкологических заболеваний. В течение семи дней участники носили специальные устройства, которые фиксировали уровень их физической активности в круглосуточном режиме. Последующее наблюдение за состоянием здоровья добровольцев длилось около 12 лет.

Особое внимание эксперты уделили периодам непрерывного сидения, продолжительность которых составляла 30 минут и более. Анализ полученных данных позволил установить прямую зависимость между малоподвижным образом жизни и онкологическими рисками.

Так, каждый дополнительный час непрерывного сидения в сутки повышает риск развития рака на 3%, а риск смерти от онкологических заболеваний при таком режиме возрастает на 9%. Для видов рака, ассоциированных с ожирением и диабетом второго типа, вероятность развития увеличивается на 5%.

Исследователи подчеркивают, что ключевым фактором является именно непрерывность процесса. В ходе работы была выявлена обратная закономерность: если человек делает регулярные перерывы в сидении, риски существенно снижаются. Каждый час, проведенный в режиме с активными паузами, способствует уменьшению риска развития заболевания на 6%, а вероятности смерти от него — на 18%.

Для улучшения показателей здоровья не требуется изнуряющих тренировок или профессионального спорта. Ученые доказали, что простая замена одного часа продолжительного сидения на легкую физическую активность снижает риск смерти от рака на 12%. В качестве эффективных мер профилактики эксперты рекомендуют короткие прогулки и любые другие способы, позволяющие регулярно вставать и двигаться в течение дня.