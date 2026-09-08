Лавров напомнил европейцам о предостережении Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал запомнить слова Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой", передает ТАСС.

Также глава МИД подчеркнул - любые иностранные военные объекты или люди в военной форме на Украине будут законной целью для России.

По словам Лаврова, призыв срочно прекратить огонь на Украине со стороны европейцев скрывает их желание выиграть время для перевооружения ВСУ.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер в переговорах по Украине не требуют от России ничего несправедливого и невозможного. При этом, отметил Лавров, новые санкции американской администрации мало вяжутся с настроениями, которые представители Штатов передают на переговорах.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".