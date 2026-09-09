Рубио указал на перспективу возобновления переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возможным в скором времени разработать план шагов по урегулированию на Украине.



"Полагаю, в ближайшие недели есть возможность разработать "дорожную карту" для возобновления диалога и, возможно, прийти к решению, приемлемому для обеих сторон", — сказал он журналистам в Колумбии.



Рубио также назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. В ходе них, по его словам, обсуждались новые идеи по урегулированию.



"Переговоры в выходные как в Киеве, так и в Москве были содержательными", — прокомментировал он.



5 сентября Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 6 сентября представители Вашингтона приехали в Киев.