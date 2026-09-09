Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление председателю КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования республики. Об этом 9 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



В поздравлении президент отметил успехи Пхеньяна в социальной и экономической сферах.



"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в тексте.



Путин подчеркнул, что отношения России и КНДР строятся на дружбе и взаимной поддержке, а развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран, укрепляет региональную безопасность и способствует многополярному миропорядку.



"Мы с Вами, несомненно, продолжим самую тесную совместную работу по дальнейшему упрочению всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами", — указано в телеграмме.