Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. В пункте отбора добровольцы проходят обязательную медкомиссию и определяются с армейской специальностью. На учебных полигонах с новобранцами работают инструкторы с боевым опытом в зоне СВО. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Перед бойцами спецназа стоит задача - ликвидировать пункт управления БПЛА условного "противника". Но прежде, чем до него добраться, нужно "перехитрить" вражеские беспилотники. Инструкторы, уже прошедшие через зону СВО, уделяют этому особое внимание.

Штурмовые “двойки” и “тройки” затем преодолевают психологическую полосу препятствий. Здесь имитируется реальный бой - местность задымлена, идет условный минометный обстрел, над головой летают дроны. После прохождения этих испытаний бойцы врываются в здание противника.

Тактическая медицина - еще один важный пункт в программе тренировок. Бойцов учат оказывать экстренную помощь себе и своему товарищу. В приоритете здесь - воспитание стрессоустойчивости.

На другом полигоне учатся будущие “дроноводы”. Первые недели - за партами, в классах. Теории очень много. "БПЛА развивается с каждым днем. Каждый день появляются новые частоты, каждый день появляются новые дроны, новое управление. Нужно приспосабливаться к системе РЭБ, потому что РЭБ также не стоит на месте. РЭБ - это радиоэлектронная борьба", - рассказал Денис, инструктор-техник.

Беспилотные системы на передовой - главная ударная сила и самое перспективное направление. Техник-инструктор Андрей рассказывает, что начинал в пехоте. Перевели на БПЛА и стало интересно: “а что внутри”? Учился новой специальности больше полугода и продолжает ее осваивать.

Об особенностях каждого из родов войск рассказывают в пунктах отбора на службу по контракту. В формированиях беспилотных систем особые преимущества - все самые передовые разработки у военных, а полученная профессия пригодится потом на гражданке.

"Работа в полевых условиях. Работа, выполнение специальных задач - это тот опыт, который не даст ни одно гражданское учебное заведение, и ни одна гражданская организация. На сегодняшний день Министерство обороны является кузницей кадров в этом направлении", - сообщил Михаил Христинин, офицер пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда г. Москва.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице на улице Яблочкова для них работает Центр отбора на службу по контракту. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.