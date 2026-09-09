Рубио сообщил о новых идеях на переговорах в Москве и Киеве

На переговорах в Москве и Киеве обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отказался характеризовать переговоры как продуктивные или непродуктивные.

"Они были содержательными. На них обсуждались новые идеи", - сказал он журналистам в столице Колумбии.

В ближайшее время будет разработана дорожная карта по возобновлению трехсторонних переговоров по Украине на осонове прошедших в Москве и Киеве встреч.

В минувшую субботу в Москве прошла встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась более трех часов.

После Москвы переговорщики отправились в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать Донбасс ради мирного соглашения.