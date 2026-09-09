Миллионы дронов "Князь Вандал" поставили в зону СВО

Миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН) поставили в зону СВО с 2024 года.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев. Противник за два года так и не смог найти противодействие этому ударному дрону. . Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

"До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает", - сказал он.

При этом есть необходимость увеличивать дальность БПЛА, так как цели и техника противника размещаются за пределами возможностей оптоволоконной линии. В настоящий момент "Князь Вандал" выпускается с дальностью применения до 42 километров.