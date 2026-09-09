Аналитики предсказали решение ЦБ по ключевой ставке

Совет директоров Банка России может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Решение может быть принято на предстоящем 11 сентября заседании, передает ТАСС. Баланс факторов не складывается в сторону смягчения. ЦБ учитывает ускорение базовой инфляции и ситуацию на топливном рынке.

"Текущие темпы снижения цен пока недостаточны, чтобы выйти на таргетируемые 4%", — отметил портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Алексей Корнев.

Не исключено, что ЦБ вернется к вопросу снижения ключевой ставки на следующем заседании – 23 октября.