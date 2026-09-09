Артистка Светлана Светикова: "Я была фактически уничтожена…"

Светлана Светикова одно время считалась одной из самых красивых и востребованных артисток. Ее Эсмеральда из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", по мнению зрителей, лучшая среди прочих версий этого музыкального спектакля. Кроме того, имело успех участие Светланы в танцевальном шоу со звездами.

Однако в какой-то момент артистка пропала со всех радаров. Оказалось, Светикова, хоть и продолжала работать, но занялась и своей личной жизнью. От фигуриста-акробата Алексея Полищука она родила сыновей Милана и Кристиана и дочь Луну.

Артистка ведет блоги в соцсетях, где рассказывает о том, что с ней происходит. Так, Светикова вспомнила, как переживала сложнейший период в жизни. "Когда мне было 27 лет, я была фактически уничтожена… Я не могла даже смотреть на себя в зеркало. Я не знала кто я, зачем я. Мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Это конфликтовало с моим отношением к себе, поскольку мои родители меня всегда очень любили и я была очень счастливым ребенком", - поведала артистка.

Она не стала уточнять, что именно с ней случилось, но отметила, что "было очень больно, пусто и страшно".

Однако потом Светиковой удалось построить "свой мир". "Я мечтала о нем. Рисовала в своих мыслях… Верила. В моем мире все любимы. Мои дети точно знают, что такое любовь. И когда они вырастут, они будут любимы и будут любить. Оступаться, делать ошибки тоже важно, но курс всегда один. Верить в любовь и уметь любить", - заключила в своем официальном телеграм-канале Светлана.

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