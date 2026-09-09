Европа скрыла визит Зеленского в Норвегию

Норвежские власти приложили все усилия, чтобы сохранить втайне визит Владимира Зеленского в Осло. Украинский лидер присутствовал на похоронах короля Харальда V, сообщила газета Dagbladet.

Как пишет издание, журналисты заранее обратились в министерство иностранных дел Норвегии с вопросом, будет ли Зеленский присутствовать на похоронах короля. МИД переадресовал запрос в канцелярию премьер-министра, где, в свою очередь, от комментариев отказались.

Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет в университетской больнице Осло. Ранее в норвежском МИД заявили, что список лиц, подтвердивших свое присутствие на траурной церемонии, засекречен. В то же время, каждая страна могла самостоятельно сообщить о своем участии - но Украина не стала делать это заранее.