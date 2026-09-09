Мать Натальи Водяновой высказалась об уникальном имени ее шестого ребенка: "Я не стала спрашивать, почему такое"

Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира, россиянка Наталья Водянова, родила шестого ребенка 2 сентября. Это девочка. Модель назвала крошку уникальным именем: ее зовут Анна Наталья Лариса Арно.

Девочка родилась в срок, крепкой и здоровой. Сейчас она уже дома. На выписке Наталью Водянову встречала вся семья: супруг Антуан Арно, дети и мать Лариса Кусакина. Она прибыла во Францию еще в конце августа, чтобы поддержать дочь в самый сложный период беременности.

"Мы все рядом с малышкой, гуляем, помогаем. Она родилась здоровенькая, все хорошо. И старшие детки очень счастливы, все помогают, подходят, берут на руки, гладят, целуют. Наташа делит со всеми заботы, но много делает сама: ухаживает, кормит грудью", - рассказала мать Водяновой.

Лариса прокомментировала необычное имя шестой внучки. Она дала понять, что все вопросы к родителям. "Имя было выбрано еще до рождения. Я не стала спрашивать почему такое. Считаю, что неправильно уточнять, раз родители решили", - заявила Кусакина Woman.ru.

Она отметила, что не знает, как скоро Наталья Водянова выйдет из декрета, пока модель всецело занята ребенком. "Пока Наташа будет дома, ей надо подкрепиться самой, подкрепить малышку, покормить ее какое-то время, чтобы пошла расти хорошо. А потом уже дела, но, конечно, она будет работать и дальше", - высказалась Лариса.

Сама мать Натальи Водяновой намерена еще какое-то время пробыть во Франции, чтобы подольше насладиться общением с самыми близкими людьми.

Напомним, что модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын, Лукас, с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и десять лет соответственно.

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