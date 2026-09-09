Москва пережила самую холодную с начала осени ночь

Самая холодная с начала календарной осени ночь зафиксирована в Москве. По данным главной метеостанции столицы на ВДНХ, которые приводит Гидрометцентр России, минимальная температура составила плюс 5,1 градуса.

Ранее самая низкая температура была зафиксирована на метеостанции ВДНХ позапрошлой ночью - плюс 7,8 градуса. А в ночь на 1 и на 6 сентября столбики термометров показывали на метеостанции плюс 11,6 градуса.

Накануне метеорологи предупреждали о возможных первых заморозках. Однако этот прогноз не сбылся: минимальная температура на метеостанциях в Тушино и у гостиницы "Балчуг" в центре столицы составила плюс 4,9 и 8,4 градуса соответственно. Столбики термометров опускались до плюс 1,2 градуса в поселке Михайловское, что в Новой Москве. А в Подмосковье самая низкая температура – плюс 1,1 градуса – зафиксирована в Павловском Посаде.