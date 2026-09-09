Российские войска нанесли массированные удары по Киеву и Николаеву

Российские войска в течение ночи наносили мощные удары по украинской столице. Киев заволокло дымом. Пожары в районе речного порта с верфями, где ремонтируют военные катера для ВСУ, повреждена ТЭС. В Голосеевском районе горят склады вблизи оборонного завода "Радар", в Дарницком районе сгорели грузовики и стоянки.

Российские дроны и ракеты накрыли шесть районов Киевской области. В Белой Церкви вспыхнул крупный пожар на территории предприятия REEVA, взрывы гремели в окрестностях Борисполя, Броваров, Фастова, Василькова и Триполья.

Николаев подвергся массированной комбинированной атаке. Применялись планирующие бомбы и реактивные беспилотники, поражены портовые объекты сразу в трех районах города и склады. Сообщается о повторной детонации после основных взрывов, что говорит о попадании в хранилище боеприпасов либо ГСМ. Как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Черниговской области целью стал важный транспортный узел Кипти, а в Прилуках подтвержден удар по "Эпицентру" — возник масштабный пожар.