Ирина Хакамада показала новое фото особенной дочери: нежно прижимает Машу к груди

Дочь Ирины Хакамады Маша родилась с синдромом Дауна. Однако диагноз не помешал девушке стать народной любимицей, а все благодаря очаровательной улыбке и жизнелюбию.

Уже 28 лет Ирина заботится об особенной дочери, делает все для того, чтобы Маша чувствовала себя полноценным членом общества. И у Хакамады это получается. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и уже успела реализоваться как успешная модель и актриса. При этом Маша училась в обычной школе, что позволило ей получить бесценные навыки коммуникации и избавиться от комплексов.

Хакамада гордится дочерью и часто показывает ее на своей странице в соцсети. Так, в своем официальном телеграм-канале Ирина выложила свежую фотографию, на которой запечатлена с Марией. На снимке мать и дочь нежно обнимаются.

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"Обнимашки с дочкой", - коротко подписала кадр Хакамада.

Ранее в интервью Ирина призналась, что так построила свою жизнь, чтобы надолго не расставаться с дочкой. По словам Хакамады, она бы с удовольствием чаще проводила с ней время, но та не желает, например, сопровождать ее на светских мероприятиях. Мария сама выбирает, куда ходить с матерью.

Напомним, Машу писательница родила в четвертом браке. Четыре года назад семья пережила трагедию, скончался папа Марии — бизнесмен Владимир Сиротинский. Однако Ирина Хакамада нашла в себе силы жить дальше, она как никто другой умеет справляться даже с самыми невообразимыми трудностями.

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