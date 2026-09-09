Принц Уильям сходит с ума из-за Сассекских: "У Гарри во дворце действуют свои шпионы"

Принц Уильям стал подозревать своих приближенных в сливе информации Гарри. Наследник престола решил проверить всех служащих дворца, давая каждому разную информацию. Так Уильям наделся вычислить шпиона.

Как пишет RadarOnline, будущий король особенно ревностно защищает информацию, касающуюся его Кэтрин, принцессы Уэльской, и их детей после того, как Гарри и Меган Маркл в прошлом месяце вернулись в Великобританию.

"Уильям стал исключительно осторожно относиться к информации, которая циркулирует вокруг него. Есть ощущение, что если в разных кругах распространять слегка отличающиеся детали, а затем где-то всплывёт одна конкретная версия, будет гораздо легче понять, по какому пути она ушла дальше. Речь не обязательно о том, что он верит в существование какой-то организованной сети людей, тайно докладывающих Гарри. Уильям понимает, что его брат провёл внутри этой системы десятилетия и сохранил личные отношения с людьми по всей королевской среде. Принца беспокоит то, что информация может неформально передаваться в разговорах и в конечном итоге попасть к человеку, для которого она вовсе не предназначалась", — отметил источник издания.

Это создало атмосферу подозрительности. Уильям всё сильнее стремится максимально сузить круг людей вокруг Кэтрин и детей, потому что именно их частную жизнь он намерен защищать особенно тщательно.

"Проблема в том, что доверие между братьями разрушилось настолько сильно, что даже совершенно обычные контакты теперь могут восприниматься как нечто подозрительное. Уильям прощупывает почву и пытается использовать дезинформацию, чтобы перекрыть возможные утечки, поскольку всё ещё существуют опасения, что у Гарри во дворце действуют свои шпионы", — заявил инсайдер.

Кейт Миддлтон мужа не поддерживает. Принцесса хотела бы, чтобы братья примирились. Она даже готова простить Гарри все обиды.