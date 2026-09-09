Сумерки. Оператор не спеша ведет дрон к перекрестку на разбитой грунтовке. Цель - заглохший пикап. И националисты, которые попрятались в кустах и воронках. Подрыв. И раскаленные осколки накрывают всех и все, что оказалось в зоне поражения.

Это Харьковская область. Тот самый район, где в окружение попали почти 2 тысячи боевиков. Сегодня наши подразделения освободили еще один поселок - Озерное. Он рядом с Березняками, которое было взято под контроль накануне. Таким образом, внутренний периметр котла с востока сузился еще на 2 километра. Выхода уже нет. Прорывы и контратаки ВСУ оказались безуспешны. По противнику, который еще сопротивляется, днем и ночью ведут плотный огонь артиллерия, малая авиация и реактивные установки.

После таких атак шансы на спасение ничтожны. Только внутри котла за сутки противник потерял более 30 человек. А всего на Харьковщине - свыше 200. Сегодня российские войска начали второй этап операции. Котел условно разделили на сектора, словно пирог. И сейчас каждый такой кусок или лесополоса, где засели бандеровцы, превращают в распаханное взрывами поле.

После артподготовки уцелевших националистов в контактном бою уничтожают штурмовики. На ходу снимают колючую проволоку. Прорываются к блиндажам. Когда сопротивление подавлено, начинается зачистка. И вот результат. В подземном бункере - еще четверо убитых. Так окруженная группировка ВСУ каждый день теряет десятки боевиков.

Но куда опаснее для бандеровцев ситуация в Запорожской области. Вот авиация накрыла опорный пункт в окрестностях города Орехов. Сегодня этот, казалось, неприступный укрепрайон ВСУ уже наполовину в руках российских штурмовиков. Другая - в "серой зоне". Националисты едва контролируют процентов 20 территории. Но каждый такой "пятачок" пристрелян артиллеристами.

Для бегства у противника остается единственная дорога. Выехать на нее можно. Но добраться в тыл повезет не каждому. Сегодня утром наши бойцы сожгли еще два броневика, которые прорывались из Орехова на запад.

За минувшие трое суток фронт заметно приблизился и к Крематорской агломерации. Российские войска вышли к селу Новотроицкое. Отрезали трассу на Доброполье. И смогли закрепиться буквально в пригородах самого Краматорска. Сейчас наш авангард и рубежи ВСУ разделяют всего полтора километра.