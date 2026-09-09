Сотрудников Русского дома и их семьи встречают в Москве. Власти Германии дали им на сборы всего несколько дней.

"Нам буквально дали 5 дней. И, конечно, в рамках того, что у нас есть маленький малыш, это достаточно было сложно", - рассказала Нане Мхитарянц, супруга сотрудника Россотрудничества.

Крупнейшее российское представительство в мире, гуманитарная площадка, центр науки и культуры - Русский дом проработал в Берлине 40 лет. Там проводили курсы для детей и взрослых, недели русского языка, концерты и выставки. Которые посещали сотни людей. Решение о закрытии всколыхнуло немецкое общество. В интернете появилось сразу несколько петиций за продолжение деятельности Русского дома. За считаные дни они собрали 25 тысяч подписей.

"Мы получили в эти дни огромное количество визитов, звонков, писем, поддержки. Наши немецкие друзья, знакомые люди и незнакомые приходили к нам и выражали самые теплые слова. Говорили, что они не понимают, что делает их правительство. И что они ни в коей степени не считают эту позицию своей позицией", - рассказал Светлана Некрасова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Германии.

Западные СМИ обсуждают разговор Путина и Трампа

Агрессивные действия европейских элит не дают результата. Американские, индийские, арабские СМИ обсуждают обстановку на Украине и телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Краткое резюме - оборона ВСУ слабеет, Пентагон не верит рассказам Зеленского об успехах, а российский лидер не пойдет на уступки. То, что Москва сорвала планы Запада, признают даже ее противники. Европа опасается сближения США и России.

Трамп заинтересован, чтобы прорыв в урегулировании украинского кризиса произошел в ходе его президентства, рассказали в Кремле по итогам разговора. Но если Вашингтон хочет скорейшего прекращения конфликта, то Европа, напротив, наращивает поддержку Киева и собственные военные расходы, прикрываясь мифом о некой российской угрозе.

Главарь киевского режима меж тем заявил о своем страстном желании встретиться с Трампом, чтобы вновь клянчить ракеты. А пока отправился посветить лицом в Норвегию, на похороны короля Харольда. Власти до последнего пытались скрыть этот визит, опасаясь возмущения граждан. На встрече с премьер-министром страны Зеленский рассыпался в благодарностях и, как водится, попросил дальнейшей поддержки.