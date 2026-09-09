США и Иран вновь обменялись массированными ударами

Новое обострение на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тегеран обменялись ударами и предупреждают друг друга о готовности к эскалации.

Поздно вечером США атаковали пять иранских нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Видеозаписи ударов опубликовало Центральное командование. В Пентагоне назвали это ответом на попытки Исламской Республики поразить американский военный корабль.

Со своей стороны, Корпус стражей Исламской революции заявил о неспровоцированной агрессии и всю ночь наносил удары возмездия. В Тегеране сообщают о поражении двух американских эсминцев, захвате подводного беспилотника и успешных атаках на авиабазу США в Иордании.