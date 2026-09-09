Собянин: На МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 млн поездок

Более 265 миллионов поездок совершили пассажиры четвёртого Московского центрального диаметра за три года с момента его запуска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

МЦД-4 - самая протяжённая линия наземного метро. Она связала ТиНАО с Балашихой. На маршруте курсирует 112 современных составов, часть из них - модели "Иволга".

Вместе с диаметрами строят и вокзалы - с пересадками на метро, МЦК и не только. Мэр подчеркнул: новые транспортные связи позволяют развивать территории. Вокруг станций появляются жилые кварталы, растёт общественная и деловая активность.