В Крыму представили архивные документы к 170-летию окончания Крымской войны

Император Николай I своим указом подчеркивает, что Таврическая губерния, а также Херсонская губерния и Бессарабская область находятся на военном положении.

Этот указ Сенату подписан 19 ноября 1853 года - на следующий день после разгрома турецкого флота в Синопском сражении. Спустя 4 месяца Англия и Франция объявили войну России. А в январе 1855-го интервенты вручили местным властям вот эту декларацию о блокаде Черного и Азовского морей. К 170-летию окончания конфликта в Крымском архиве показали порядка 30 уникальных документов.

"Первая часть - это документы, касающиеся политической ситуации в стране, дипломатической обстановки. А вторая - это то, что касается гуманитарной сферы. То есть это социальная сфера, это сбор средств, пожертвований в пользу армии", - рассказала Ольга Иванченко, главный архивист отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Республики Крым.

Дворянство передавало здания под госпитали. Ялтинские землевладельцы выделили 500 ведер вина для раненных. Бердянские купцы снабжали армию продовольствием и медикаментами. Помощь поступала со всей России. С разрешения императора был организован сбор средств для защитников Севастополя и их семей, потерявших имущество в ходе осады. А дети погибших офицеров получили право на среднее образование за казенный счет - беспрецедентная по тем временам мера поддержки.

Еще одна выставка - в Библиотеке музея Тавриды. Здесь показали дореволюционные издания, посвященные обороне Севастополя. Военные сводки, оценки политических событий, мемуары, например, инженера Тотлебина и хирурга Пирогова, художественные рассказы участника обороны Льва Толстого и малоизвестная солдатская поэзия.

Крымскую войну иногда называют "нулевой мировой". Россия тогда впервые оказалась одна против "коллективного Запада" — Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Сражения велись на Камчатке, в Белом и Баренцевом морях, на Кавказе и в Дунайских княжествах, но самые ожесточенные – в Севастополе.

Крымская война стала первым максимально подробно задокументированным конфликтом. В те дни здесь работали военные корреспонденты, которые отправляли сообщения в Париж и Лондон. В Петербурге издавался сборник известий, публиковались письма участников событий и очевидцев. Кроме того, можно было увидеть, что происходило в те дни в Севастополе благодаря многочисленным гравюрам, литографиям и появившимся фотографиям.

На снимках первого военного фотографа Фентона - Лорд Раглан, Исмаил Паша, французские генералы, шотландские офицеры, полевые лагеря, виды Севастополя. Этот альбом когда-то принадлежал семье российского императора и хранился в Ливадийском дворце. Рядом два сборника "живой истории" Крымской кампании – цветные литографии Симпсона. Отечественных героев запечатлел Василий Тимм. На страницах журнала "Русский художественный листок" - матрос Кошка, пластуны – пешие казаки Кубанского войска, адмирал Павел Нахимов. Хроника, которая позволяет погрузиться в исторические события.