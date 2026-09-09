При атаке БПЛА по Новороссийску погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск в Краснодарском крае.

Еще 29 человек пострадали, трое их них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Повреждены пять многоквартирных дома и три частных. Кроме того, пострадали здания православного храма и детского сада.

Ситуация находится на личном контроле мэра Новороссийска Андрея Кравченко.

В Анапе из-за падения БПЛА повреждены три частных дома и детский сад. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Пострадавших нет.