Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не просто лоббирует, а обслуживает немецкий военно-промышленный комплекс. Так оценила зависимость Мерца от промышленников официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказала Захарова в эфире радио Sputnik, Мерц — раб военно-промышленного комплекса. Соответственно, его задача - выбить больше денег, больше заказов для того, чтобы и ему перепадало.

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль ранее призвал Киев увеличить объем заказов у немецкого военно-промышленного комплекса. Он раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского: Вадефуль считает, что ФРГ должна получать выгоду от того, что активно оказывает финансовую и военную помощь Украине.