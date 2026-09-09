Украинская разведка завербовала троих крымчан через сайт знакомств

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих местных жителей, которых завербовала украинская разведка через сайт знакомств.

Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения вступили в переписку с девушкой, выдавшей себя за крымчанку. В действительности это оказалась сотрудница ГУР МО Марина Кучерак, представлявшейся на сайте вымышленными именами.

Она рассказала своим жертвам, что была вынуждена уехать на Украину. В ходе общения мужчины узнали, что их новая знакомая собирает информацию. Они передали ей координаты военных объектов и нефтебаз.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигуранты заключены под стражу, им грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского офицера.