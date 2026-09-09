Скинувший почти 100 кг Станислав Дужников рассказал, как похудел: резекция желудка ни при чем

Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников за несколько месяцев изменился до неузнаваемости. Артист стал сам на себя не похож. Он сильно похудел, избавившись от привычного зрителям образа милого толстячка.

Как сообщил актер, он скинул порядка 100 килограммов. Залогом успеха стало ограничение объема еды. "Диета простая: вот все, что умещается в ладошке – за один прием пищи", - объяснил артист.

При этом Дужников признался, что прибегал и к другим способам, чтобы похудеть, но они не помогли. А вот новомодные уколы, которыми пользуется множество знаменитостей по всему миру, он не использовал.

Также популярный актер подчеркнул, что резекция желудка тоже не стала причиной радикального похудения. "Меня обвиняли, что я сделал себе резекцию. У меня показания другие были. Это вообще не имеет никакого отношения. То, что там увидели, это все растрезвонили, – ну информацию нужно уточнять. Операция была, но по-другим показаниям", - сообщил Дужников "КП".

Ранее была информация, что хирургическое вмешательство потребовалось актеру из-за ожирения третьей степени и сахарного диабета второго типа.

Напомним, что во времена съемок "Ворониных" вес Станислава Дужникова переваливал за 200 килограммов. Это было больше десяти лет назад. "Если бы меня не заинтересовал проект, я бы вряд ли пошел на такой шаг. Но "Воронины" меня действительно зацепили. Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 кило необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться", — рассказывал актер.

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