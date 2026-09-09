Окружение Владимира Зеленского повергло в шок своим поведением посланников президента США. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покидали Киев в расстроенных чувствах, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

По словам нардепа, представители Дональда Трампа уехали в большом шоке. Скороход подчеркнула, что украинские правители не понимают, где можно шутить, а где это неуместно. Депутат отметила, что существуют определенные протоколы, формы поведения во время приемов. Однако присутствовавшие на переговорах украинские представители университеты заканчивали, проходя мимо них, сказала Скороход.

Депутат напомнила о футболке с надписью "Киевский режим", в которой общался с представителями США глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Во встрече также участвовали сам украинский лидер, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесенный в России в перечень террористов и экстремистов) и руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Парламентарий добавила, что они шутили в то время, когда на Украине гибнут люди, у ВСУ полный провал на фронте и нечем сбивать баллистику, передает ТАСС.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября приехали в украинскую столицу из Москвы, где их принял президент России Владимир Путин. В Киеве они встретились с Зеленским – как заявили позже в Раде, представив ему условия мира худшие по сравнению с предыдущими.