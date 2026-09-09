Дагестанец застрелил бывшую жену и ее 23-летнюю дочь в ресторане: "Позорили семью"

В Хасавюрте накануне вечером в ресторане "Золотая вилка" произошла стрельба. 46-летний местный житель напал на вывшую жену и ее дочь от первого брака.

Женщина работала в заведении, что не нравилось ее бывшему мужу. Мужчина требовал, чтобы она ушла из ресторана и "не позорила семью". Экс-супруг настаивал, чтобы женщина сидела дома и воспитывала их пятерых несовершеннолетних детей. Скандал мужчина закатил прямо в ресторане, когда у него закончились аргументы, злоумышленник достал пистолет.

Сотрудница общепита испугалась и попыталась убежать, мужчина выстрелил ей в спину. На помощь женщине бросилась ее 23‑летняя дочь от первого брака, которая также работала в ресторане. Дагестанец застрелил и ее, девушку пытались спасти медики, но она скончалась в больнице.

"В результате полученных огнестрельных ранений одна из женщин скончалась на месте происшествия, другая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь от полученных ранений скончалась", – сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан.

Преступник после расправы сам явился в отделение полиции. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что в семье были финансовые проблемы. После развода мужчина практически не помогал содержать пятерых детей, 45-летняя женщина сама обеспечивала всем необходимым наследников, даже устроила старшую дочь к себе на работу, пишет Mash.