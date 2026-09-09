В Минобороны назвали пораженные ударом 9 сентября цели на Украине

Российские войска продолжили наносить групповые удары по морским портам, судам и объектам ВПК Украины. Применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве назвали и цели ударов 9 сентября. По данным Минобороны, в Киеве поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В Николаеве и Николаевской области разрушены грузовой терминал "Ника терра" с тремя резервуарами с ГСМ и тремя хранилищами грузов военного назначения. Поражены логистические центры "Метро", "АТП ЮТК", "Новая почта", "Николаев-2" и "Электротехника". Разрушены складские терминалы компании "Диметра", Жовтневое и электроподстанция "Трихаты", обеспечивающая функционирование порта "Николаев".

Целями ночных ударов стали также в морском порту "Николаев" – четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом. На переходе морем в порт "Одесса" поражен сухогруз с военными грузами. Также поражены объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье".